Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинское правосудие сделало шаг, который имеет значение не только для конкретной семьи, но и для всей системы международного частного права. Определение суда по делу о признании усыновления в Польше стало примером того, как иностранные решения могут органично интегрироваться в нашу правовую систему, обеспечивая единство статуса ребенка и защиту его интересов вопреки государственным границам.

Процессуальные признания ради ребенка

Хмельницкий городско-районный суд Хмельницкой области, рассмотрев материалы дела №686/12555/25, вынес определение о признании решения иностранного суда, не подлежащего принудительному исполнению, – о полном усыновлении ребенка жителем Львова. В соответствии с ходатайством заявительницы, это необходимо для получения документов в органах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.

Во время рассмотрения дела было установлено: Районный суд в Ключборке Республики Польша (III Отдел по делам семьи и несовершеннолетних) по делу III Nsm 745/23 от 28.03.2025 вынес постановление об усыновлении несовершеннолетней украинской девочки, что подтверждалось официальным выписом из реестра актов гражданского состояния в польском городе. Предоставленные заявительницей материалы стали ключевым доказательством, подтвердившим легитимность и аутентичность иностранного решения.

Согласно положениям Закона «О международном частном праве», признание иностранных судебных актов означает распространение их законной силы на территорию Украины. В частности, статья 81 этого закона предусматривает возможность применения решений иностранных органов правосудия по делам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и хозяйственных правоотношений.

Особую роль в деле сыграл международный договор между Украиной и Польшей о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, ратифицированный Верховной Радой еще в 1994 году. Именно он создает правовую основу для взаимного признания решений в семейных делах. Согласно статье 48 этого договора, решения польских судов по гражданским неимущественным делам, вступившие в законную силу, признаются на территории Украины без дополнительных процедур, если не существует противоречий с решениями украинских судов. Именно это положение и стало ключевым для быстрого и предсказуемого рассмотрения ходатайства заявительницы — женщины о признании ее мужа отцом малолетней девочки путем полного усыновления.

Решение в Ключборке вступило в законную силу еще 5 апреля 2025 года. С точки зрения польского законодательства семейный статус ребенка был полностью сформирован. Однако юридическая реальность в трансграничных семьях никогда не завершается в пределах только одного государства. Украинский правопорядок не признает иностранные решения автоматически. Он опирается на целую систему международных договоров, законодательных норм, структуру Гражданского процессуального кодекса и принцип взаимности. Процедура признания — не повторное рассмотрение дела, а оценка соответствия иностранного решения формальным юридическим требованиям отечественного права. Это означает, что суд не должен заново анализировать мотивы польского усыновления и не может корректировать иностранное решение.

ГПК Украины через статьи 471–473 устанавливает процессуальный механизм признания решений, не требующих исполнения. Это важная категория, поскольку такие решения не предусматривают обязательства совершать какие-либо действия от имени украинского государства. Усыновление — именно такая категория: правовой эффект заключается не в исполнении, а в существовании юридического факта. Поэтому задача суда — лишь констатировать: факт, установленный иностранным судом, имеет силу на территории Украины.

Рассмотрев все материалы, Хмельницкий горрайонный суд вынес определение о том, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению: процедура подачи была соблюдена в полном объеме, заявительница предоставила заверенную копию решения польского суда, документ о вступлении его в законную силу и перевод на украинский язык.

Международное частное право в действии

Практика украинских судов по вопросам международного усыновления постепенно становится устойчивой и предсказуемой. Она основывается на трех ключевых элементах: международных договорах, нормах международного частного права и положениях ГПК. Все они были применены последовательно и в полной соответствии со стандартами, действующими в европейских судах.

Особенностью этого дела было то, что оно не содержало никаких элементов конфликта. Отсутствие спора между родителями, требований о принудительном исполнении или сомнений в правомерности иностранного решения сделало его образцовым примером того, когда украинский суд должен был проверить только формальные условия и обеспечить интеграцию семейного факта в национальное правовое поле. В таких случаях решающими являются скорость рассмотрения, минимизация формализма и четкость правового анализа.

Именно так действовал Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области, который продемонстрировал, что украинская юстиция способна применять нормы права во взаимосвязи с международными принципами. Речь идет о недопущении двойной юрисдикции, гарантировании правовой определенности и предотвращении ситуаций, когда ребенок может иметь разный семейный статус в двух правовых системах. Для ребенка последствия такого признания имеют жизненно важный характер: открывается возможность получить украинское свидетельство о рождении, оформить паспорт гражданина Украины, зарегистрировать место проживания, пойти в школу или детский сад. Юридический факт, установленный иностранным государством, должен иметь силу и в стране гражданства ребенка. Именно это и обеспечило определение суда.

Описанный случай является показателем и для международных партнеров, поскольку демонстрирует готовность нашей судебной системы — признавать решения компетентных иностранных органов без создания препятствий для трансграничных семей. Это усиливает доверие в сфере правового сотрудничества и закладывает основу для дальнейшей интеграции Украины в более широкий европейский правовой простор.

Такой подход соответствует принципам «наилучших интересов ребенка» и согласуется с практикой Европейского суда по правам человека, который в ряде решений подчеркивает: вопросы семейных правоотношений в трансграничном измерении относятся к сфере особой ответственности государства. Правовая неопределенность в таких делах рассматривается как вмешательство в частную и семейную жизнь, гарантированную статьей 8 Конвенции. Хотя ЕСПЧ не пересматривает конкретные решения в сфере международного частного права, он подчеркивает необходимость обеспечения юридической непрерывности семьи и ребенка, особенно в случаях усыновления.

Международные стандарты подтверждают: признание решений об усыновлении не является формальностью, а действенным механизмом защиты прав человека. Отсутствие такого признания лишает ребенка доступа к социальным гарантиям, медицинской помощи, возможности пересекать границу, реализовывать наследственные права или зарегистрировать место проживания. Подобные вопросы требуют быстрого решения, поскольку современная Украина находится в условиях масштабной трансформации семейных правоотношений, вызванной миграционными процессами из-за войны. Миллионы граждан проживают за пределами страны, и сотни тысяч юридических фактов (рождение, заключение браков, усыновление) возникают в юрисдикциях иностранных государств. Каждый из этих фактов должен быть интегрирован в отечественное правовое пространство, иначе наши граждане будут терять доступ к базовым механизмам реализации своих прав.

В отличие от многих стран Европейского Союза, Украина не имеет универсального механизма автоматического признания решений в семейных делах. Однако двусторонние договоры, как в случае с Польшей, создают эффективный инструмент, который позволяет избегать противоречий между юрисдикциями. Во Франции и Германии иностранные решения об усыновлении признаются преимущественно через процедуру экзекватуры, которая похожа на украинскую, но предусматривает дополнительные уровни проверки. Отечественная модель в рамках двусторонних соглашений является проще и менее бюрократизированной, что делает ее более доступной для граждан.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.