Продавец не является автоматически уполномоченным лицом для получения запроса ГНС — Верховный Суд
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в деле №160/6719/24 подчеркнул: если во время фактической проверки запрос на документы вручают продавцу, необходимо выяснить, является ли он уполномоченным лицом налогоплательщика.
В кассационной жалобе ФЛП подчеркивал, что письменные требования о предоставлении документов не были вручены уполномоченным лицам налогоплательщика, при этом продавцы в магазинах не могут рассматриваться как такие лица.
Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ФЛП, который оспаривал штрафы ГНС за нарушения в работе РРО и непредоставление документов. Дело возвращено на новое рассмотрение из-за неполного исследования доказательств судами первой и апелляционной инстанций.
Ключевые правовые выводы Верховного Суда
1. Запрос на документы должен вручаться налогоплательщику или его уполномоченному представителю.
Если во время фактической проверки документ получил продавец, суд должен установить:
- предусматривали ли трудовые/гражданские отношения его полномочия представлять ФЛП;
- может ли такое лицо считаться представителем в понимании ст.19 НКУ.
2. Факт отказа предоставить документы должен быть оформлен актом по п.85.6 НКУ.
Таких актов в материалах дела не было, а суды не проверили, составляла ли их ГНС.
3. Использование данных СОD РРО является допустимым доказательством, но суды должны оценить, является ли предоставленная информация конкретной и идентифицируемой (фискальные чеки, реквизиты и т.п.). Нижестоящие суды этого не сделали.
4. Суды не исследовали, действительно ли ФЛП отправлял документы почтой и какие именно документы были направлены.
5. Относительно периода действия моратория на штрафы
- до 17.03.2022 штрафы за нарушение Закона №265/95-ВР не применяются;
- после 17.03.2022 штрафы возможны только за нарушения, связанные с продажей подакцизных товаров.
Апелляционный суд не дал оценки этим аргументам заявителя.
Что стало основанием для отмены решений нижестоящих судов
ВС установил, что:
- суды не оценили аргументы ФЛП относительно ненадлежащего вручения запросов;
- не проверили подлинность и содержание таблиц, предоставленных ГНС как доказательства нарушений;
- не исследовали, действительно ли ФЛП отправил документы почтой;
- не учли требования относительно моратория на штрафы в 2022 году.
Из-за этого установить фактические обстоятельства дела было невозможно.
Решение ВС
Кассационная жалоба ФЛП удовлетворена частично. Решения окружного и апелляционного судов — отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Таким образом, в случае вручения во время фактической проверки запроса о предоставлении документов лицу, которое фактически осуществляет расчетную операцию, подлежит исследованию вопрос о том, является ли оно уполномоченным лицом налогоплательщика в понимании ст.19 НК Украины.
