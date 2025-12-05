Продавець не є автоматично уповноваженою особою для отримання запиту ДПС — Верховний Суд

У разі вручення під час фактичної перевірки запиту про надання документів особі, яка здійснює розрахункову операцію, слід встановити, чи є вона уповноваженою особою.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в справі №160/6719/24 наголосив: якщо під час фактичної перевірки запит на документи вручають продавцю, потрібно з’ясувати, чи є він уповноваженою особою платника податків

У касаційній скарзі ФОП наголошував, що письмові вимоги про надання документів не були вручені уповноваженим особам платника податків, при цьому продавці у магазинах не можуть розглядатися як такі особи.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ФОП, який оскаржував штрафи ДПС за порушення у роботі РРО та ненадання документів. Справу повернуто на новий розгляд через неповне дослідження доказів судами першої та апеляційної інстанцій.

Ключові правові висновки Верховного Суду

1. Запит на документи має вручатися платнику податків або його уповноваженому представнику.

Якщо під час фактичної перевірки документ отримав продавець, суд повинен встановити:

чи передбачали трудові/цивільні відносини його повноваження представляти ФОП;

чи може така особа вважатися представником у розумінні ст.19 ПКУ.

2. Факт відмови надати документи має бути оформлений актом за п.85.6 ПКУ.

Таких актів у матеріалах справи не було, а суди не перевірили, чи їх складала ДПС.

3. Використання даних СОД РРО є допустимим доказом, але суди повинні оцінити, чи надана інформація є конкретною та ідентифікованою (фіскальні чеки, реквізити тощо). Нижчі суди цього не зробили.

4. Суди не дослідили, чи насправді ФОП надсилав документи поштою, та які саме документи були направлені.

5. Щодо періоду дії мораторію на штрафи

до 17.03.2022 штрафи за порушення Закону №265/95-ВР не застосовуються;

після 17.03.2022 штрафи можливі лише за порушення, пов’язані з продажем підакцизних товарів.

Апеляційний суд не дав оцінки цим аргументам скаржника.

Що стало підставою для скасування рішень нижчих судів

ВС встановив, що:

суди не оцінили аргументи ФОП щодо неналежного вручення запитів;

не перевірили автентичність та зміст таблиць, наданих ДПС як докази порушень;

не дослідили, чи дійсно ФОП надіслав документи поштою;

не врахували вимоги щодо мораторію на штрафи у 2022 році.

Через це встановити фактичні обставини справи було неможливо.

Рішення ВС

Касаційна скарга ФОП задоволена частково. Рішення окружного та апеляційного судів — скасовані. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

