Аудиторский совет определил направления для совершенствования системы управления и контроля Ukraine Facility

По словам председателя Аудиторского совета, существует несколько важных моментов, которые требуют как можно более быстрого внедрения.

Фото: dasu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялась встреча специалистов Государственной аудиторской службы Украины с делегацией Аудиторского совета Ukraine Facility. Представители Европейского Союза дали положительную оценку работе Госаудитслужбы и представили свое видение дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщила Государственная аудиторская служба.

От Госаудитслужбы во встрече участвовали заместитель председателя Владислав Марушевский, директор Департамента нормативно-методологического обеспечения процесса государственного финансового контроля Ольга Кучма, директор Департамента координации борьбы с мошенничеством с средствами ЕС и международной деятельности Андрей Танчук, директор Департамента контроля в сфере образования, науки, спорта и информации Ольга Полищук.

Европейскую сторону представляли председатель Аудиторского совета Марек Белка, заместитель Хайс де Врис, член Совета Гуннар Вельцхольц, глава Секретариата Нильс Вестфаль, руководитель команды экспертов Ян ван Туйнен и привлеченные специалисты.

Во время встречи был представлен Обзор Аудиторского совета Ukraine Facility «Укрепление систем внутреннего контроля и внутреннего аудита в Украине для обеспечения подотчетного и эффективного управления».

Марек Белка подчеркнул, что отчет содержит положительную оценку деятельности Госаудитслужбы. В то же время, по словам председателя Аудиторского совета, существует несколько важных моментов, которые требуют как можно более быстрого внедрения.

Прежде всего одной из важнейших задач является развитие в Украине современной системы внутреннего контроля и существенное усиление внутреннего аудита, которые должны стать основой эффективного предотвращения нарушений. В отчете Аудиторского совета этим вопросам уделено центральное внимание, а Госаудитслужба определена ключевым участником процесса трансформации.

Представители Аудиторского совета поддержали позицию о необходимости дальнейшей экспертной поддержки Госаудитслужбы, в частности путем организации учебных визитов для работников Госаудитслужбы, встреч со специалистами для изучения лучших практик стран — членов ЕС, которые имеют схожие с Украиной системы государственного финансового контроля, а также проведения тематических круглых столов, тренингов и консультаций.

В свою очередь заместитель председателя Госаудитслужбы Владислав Марушевский ознакомил европейских партнеров с успешными примерами сотрудничества аудиторов с международными институциями и инструментами технической помощи в контексте гармонизации практик государственного финансового контроля со стандартами ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.