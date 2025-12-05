Аудиторська рада визначила напрями для удосконалення системи управління та контролю Ukraine Facility

За словами голови Аудиторської ради, існують кілька важливих моментів, котрі потребують якнайшвидшого впровадження.

У Києві відбулася зустріч фахівців Державної аудиторської служби України з делегацією Аудиторської ради Ukraine Facility. Представники Європейського Союзу надали схвальну оцінку роботи Держаудитслужби та представили своє бачення подальшої співпраці. Про це повідомила Державна аудиторська служба.

Від Держаудитслужби у зустрічі взяли участь заступник голови Владислав Марушевський, директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Ольга Кучма, директор Департаменту координації боротьби з шахрайством із коштами ЄС та міжнародної діяльності Андрій Танчук, директор Департаменту контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Ольга Поліщук.

Європейську сторону представляли голова Аудиторської ради Марек Белка, заступник Хайс де Вріс, член Ради Гуннар Вельцхольц, голова Секретаріату Нільс Вестфаль, керівник команди експертів Ян ван Туінен та залучені фахівці.

Під час зустрічі було презентовано Огляд Аудиторської ради Ukraine Facility «Посилення систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Україні для забезпечення підзвітного та ефективного управління».

Марек Белка наголосив, що звіт містить позитивну оцінку діяльності Держаудитслужби. Водночас, за словами голови Аудиторської ради, існують кілька важливих моментів, котрі потребують якнайшвидшого впровадження.

Насамперед одним із найважливіших завдань є розбудова в Україні сучасної системи внутрішнього контролю та суттєве посилення внутрішнього аудиту, які мають стати основою ефективного запобігання порушенням. У звіті Аудиторської ради цим питанням було присвячено центральну увагу, а Держаудитслужбу визначено ключовим учасником процесу трансформації.

Представники Аудиторської ради підтримали позицію щодо необхідності надання подальшої експертної підтримки Держаудитслужбі, зокрема, шляхом організації навчальних візитів для працівників Держаудитслужби та зустрічей з фахівцями для вивчення кращих практик країн-членів ЄС, що мають схожі з Україною системи державного фінансового контролю, а також проведенням тематичних круглих столів, тренінгів і консультацій.

Своєю чергою заступник голови Держаудитслужби Владислав Марушевський ознайомив європейських партнерів з успішними прикладами співпраці аудиторів з міжнародними інституціями та інструментами технічної допомоги у контексті гармонізації практик державного фінансового контролю до стандартів ЄС.

