НАГС начинает обновление методики классификации должностей госслужбы: создана рабочая группа
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы издало приказ о создании Межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься совершенствованием методики проведения классификации должностей государственной службы.
Рабочая группа сформирована для выработки предложений по обновлению подходов к классификации должностей и оплате труда госслужащих.
В состав вошли представители Нацгосслужбы, министерств, Офиса Президента, Секретариата Кабмина, других государственных органов и служб.
Координацию деятельности группы возложено на Генеральный департамент по вопросам политики оплаты труда и функционального развития госслужбы НАГС.
Контроль за выполнением приказа оставлен за главой агентства Наталией Алюшиной.
Состав рабочей группы
До новоствореної Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення методики проведення класифікації посад державної служби включено 28 представників державних органів.
Національне агентство України з питань державної служби:
Наталія Крінська-Шарай — директор Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби Національного агентства України з питань державної служби, керівник робочої групи
Галина Кудринська — керівник експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС, заступник керівника робочої групи
Людмила Рябець — головний спеціаліст експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС, секретар робочої групи.
Наталія Савченко — державний експерт експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС.
Ігор Соболь — державний експерт експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС
Юлія Семенець — начальник Управління з питань персоналу НАДС
Міжрегіональні управління НАДС:
Володимир Люлька — заступник начальника Центрального міжрегіонального управління НАДС – начальник відділу у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Наталія Щербіна — заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління НАДС – начальник відділу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Ольга Смалій — начальник Західного міжрегіонального управління НАДС.
Інші державні органи:
Ірина Ющенко — заступник Керівника Департаменту управління персоналом – завідувач відділу кадрового забезпечення Офісу Президента
Ольга Остапчук — заступник генерального директора Директорату публічної адміністрації, керівник експертної групи розвитку управління персоналом цього Директорату Секретаріату Кабінету Міністрів
Олена Маленко — начальник управління персоналу Міністерства цифрової трансформації України.
Олеся Дмухівська — начальник відділу організаційного розвитку Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів.
Тетяна Федоренко — заступник начальника відділу з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку департаменту управління персоналом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Лариса Пархоменко — начальник відділу організації та контролю діяльності територіальних органів з кадрових питань Управління персоналу Міністерства юстиції
Олена Пентелейчук — начальник відділу кадрового планування та аналізу Департаменту персоналу Міністерства закордонних справ України.
Максим Лавріненко — співробітник Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Ганна Дутова — заступник начальника відділу комплектування апарату управління комплектування Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України.
Тетяна Бойко — начальник управління роботи з персоналом державної служби, його розвитку та стратегічного планування Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора.
Зоряна Залужна — начальник Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора.
Ольга Булка — керівник секретаріату Вищої ради правосуддя.
Наталія Богданюк — заступник керівника Апарату – керівник секретаріату Касаційного адміністративного суду.
Сергій Часник — керівник Управління роботи з персоналом Секретаріату Конституційного Суду України.
Наталя Місько — начальник управління з питань персоналу Державної судової адміністрації України.
Валерій Степаненко — заступник начальника управління – начальник 1 відділу 1 управління Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
Наталія Бондар — заступник начальника управління – начальник відділу персоналу та державної служби Управління персоналу Державної казначейської служби
Тетяна Ладика — начальник відділу роботи з персоналом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Вероніка Лікарчук — Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
