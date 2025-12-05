НАГС начинает обновление методики классификации должностей госслужбы: создана рабочая группа

Новая межведомственная команда должна разработать современный подход к классификации должностей и оплате труда государственных служащих.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы издало приказ о создании Межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься совершенствованием методики проведения классификации должностей государственной службы.

Рабочая группа сформирована для выработки предложений по обновлению подходов к классификации должностей и оплате труда госслужащих.

В состав вошли представители Нацгосслужбы, министерств, Офиса Президента, Секретариата Кабмина, других государственных органов и служб.

Координацию деятельности группы возложено на Генеральный департамент по вопросам политики оплаты труда и функционального развития госслужбы НАГС.

Контроль за выполнением приказа оставлен за главой агентства Наталией Алюшиной.

Состав рабочей группы

До новоствореної Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення методики проведення класифікації посад державної служби включено 28 представників державних органів.

Національне агентство України з питань державної служби:

Наталія Крінська-Шарай — директор Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби Національного агентства України з питань державної служби, керівник робочої групи

Галина Кудринська — керівник експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС, заступник керівника робочої групи

Людмила Рябець — головний спеціаліст експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС, секретар робочої групи.

Наталія Савченко — державний експерт експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС.

Ігор Соболь — державний експерт експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС

Юлія Семенець — начальник Управління з питань персоналу НАДС

Міжрегіональні управління НАДС:

Володимир Люлька — заступник начальника Центрального міжрегіонального управління НАДС – начальник відділу у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Наталія Щербіна — заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління НАДС – начальник відділу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Ольга Смалій — начальник Західного міжрегіонального управління НАДС.

Інші державні органи:

Ірина Ющенко — заступник Керівника Департаменту управління персоналом – завідувач відділу кадрового забезпечення Офісу Президента

Ольга Остапчук — заступник генерального директора Директорату публічної адміністрації, керівник експертної групи розвитку управління персоналом цього Директорату Секретаріату Кабінету Міністрів

Олена Маленко — начальник управління персоналу Міністерства цифрової трансформації України.

Олеся Дмухівська — начальник відділу організаційного розвитку Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів.

Тетяна Федоренко — заступник начальника відділу з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку департаменту управління персоналом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Лариса Пархоменко — начальник відділу організації та контролю діяльності територіальних органів з кадрових питань Управління персоналу Міністерства юстиції

Олена Пентелейчук — начальник відділу кадрового планування та аналізу Департаменту персоналу Міністерства закордонних справ України.

Максим Лавріненко — співробітник Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Ганна Дутова — заступник начальника відділу комплектування апарату управління комплектування Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України.

Тетяна Бойко — начальник управління роботи з персоналом державної служби, його розвитку та стратегічного планування Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора.

Зоряна Залужна — начальник Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора.

Ольга Булка — керівник секретаріату Вищої ради правосуддя.

Наталія Богданюк — заступник керівника Апарату – керівник секретаріату Касаційного адміністративного суду.

Сергій Часник — керівник Управління роботи з персоналом Секретаріату Конституційного Суду України.

Наталя Місько — начальник управління з питань персоналу Державної судової адміністрації України.

Валерій Степаненко — заступник начальника управління – начальник 1 відділу 1 управління Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Наталія Бондар — заступник начальника управління – начальник відділу персоналу та державної служби Управління персоналу Державної казначейської служби

Тетяна Ладика — начальник відділу роботи з персоналом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Вероніка Лікарчук — Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

