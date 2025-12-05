НАДС розпочинає оновлення методики класифікації посад держслужби: утворено робочу групу

Нова міжвідомча команда має розробити сучасний підхід до класифікації посад та оплати праці державних службовців.

Національне агентство України з питань державної служби видало наказ про створення Міжвідомчої робочої групи, яка займатиметься удосконаленням методики проведення класифікації посад державної служби.

Робочу групу сформовано для напрацювання пропозицій щодо оновлення підходів до класифікації посад та оплати праці держслужбовців.

До складу увійшли представники Нацдержслужби, міністерств, Офісу Президента, Секретаріату Кабміну, інших державних органів та служб.

Координацію діяльності групи покладено на Генеральний департамент з питань політики оплати праці та функціонального розвитку держслужби НАДС.

Контроль за виконанням наказу залишено за головою агентства Наталією Алюшиною.

Склад робочої групи

До новоствореної Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення методики проведення класифікації посад державної служби включено 28 представників державних органів.

Національне агентство України з питань державної служби:

Наталія Крінська-Шарай — директор Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби Національного агентства України з питань державної служби, керівник робочої групи

Галина Кудринська — керівник експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС, заступник керівника робочої групи

Людмила Рябець — головний спеціаліст експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС, секретар робочої групи.

Наталія Савченко — державний експерт експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС.

Ігор Соболь — державний експерт експертної групи з питань класифікації функцій і посад державної служби Генерального департаменту з питань політики оплати праці та функціонального розвитку державної служби НАДС

Юлія Семенець — начальник Управління з питань персоналу НАДС

Міжрегіональні управління НАДС:

Володимир Люлька — заступник начальника Центрального міжрегіонального управління НАДС – начальник відділу у м. Києві, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Наталія Щербіна — заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління НАДС – начальник відділу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Ольга Смалій — начальник Західного міжрегіонального управління НАДС.

Інші державні органи:

Ірина Ющенко — заступник Керівника Департаменту управління персоналом – завідувач відділу кадрового забезпечення Офісу Президента

Ольга Остапчук — заступник генерального директора Директорату публічної адміністрації, керівник експертної групи розвитку управління персоналом цього Директорату Секретаріату Кабінету Міністрів

Олена Маленко — начальник управління персоналу Міністерства цифрової трансформації України.

Олеся Дмухівська — начальник відділу організаційного розвитку Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів.

Тетяна Федоренко — заступник начальника відділу з питань удосконалення управлінської діяльності та організаційного розвитку департаменту управління персоналом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Лариса Пархоменко — начальник відділу організації та контролю діяльності територіальних органів з кадрових питань Управління персоналу Міністерства юстиції

Олена Пентелейчук — начальник відділу кадрового планування та аналізу Департаменту персоналу Міністерства закордонних справ України.

Максим Лавріненко — співробітник Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Ганна Дутова — заступник начальника відділу комплектування апарату управління комплектування Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України.

Тетяна Бойко — начальник управління роботи з персоналом державної служби, його розвитку та стратегічного планування Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора.

Зоряна Залужна — начальник Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора.

Ольга Булка — керівник секретаріату Вищої ради правосуддя.

Наталія Богданюк — заступник керівника Апарату – керівник секретаріату Касаційного адміністративного суду.

Сергій Часник — керівник Управління роботи з персоналом Секретаріату Конституційного Суду України.

Наталя Місько — начальник управління з питань персоналу Державної судової адміністрації України.

Валерій Степаненко — заступник начальника управління – начальник 1 відділу 1 управління Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Наталія Бондар — заступник начальника управління – начальник відділу персоналу та державної служби Управління персоналу Державної казначейської служби

Тетяна Ладика — начальник відділу роботи з персоналом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Вероніка Лікарчук — Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

