НАГС определило, какие периоды работы не могут быть засчитаны в стаж кандидатов в спецсуды СОАС и СААС

Патронатная служба, обучение и другие неспециализированные периоды не учитываются как стаж государственной службы для участия в конкурсах.

Для проведения конкурсов в Специализированный окружной и Специализированный апелляционный административные суды Высшая квалификационная комиссия судей Украины обратилась в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы за разъяснениями относительно исчисления стажа государственной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 декабря, в кабинете судейской карьеры начался период подачи и подписания документов для участия в процедурах конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном и апелляционном административных судах. Он продлится до 23 декабря 2025 года (включительно). В ВККС назвали ТОП-3 основные причины недопуска кандидатов к участию в конкурсе.

Ключевые вопросы запроса:

может ли засчитываться кандидатам на должность судьи стаж работы на должностях патронатной службы (советников, помощников, помощников-консультантов и т. п.), а также периоды обучения или иные периоды, определенные ч. 2 ст. 46 Закона «О государственной службе», в стаж госслужбы категорий «А» и «Б» в органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

какие государственные органы относятся к третьему типу органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

НАГС предоставило детальное разъяснение по этому вопросу, в частности относительно подходов к зачету стажа, перечня органов по типам и применения норм Закона № 889 «О государственной службе».

1. Стаж госслужбы категорий «А» и «Б»: что засчитывается, а что — нет

НАГС подчеркнуло, что:

предыдущие периоды работы, службы или обучения в учреждениях, которые не являются государственными органами, не засчитываются в стаж государственной службы;

понятия «стаж государственной службы» и «стаж профессиональной деятельности в сфере права на должностях госслужбы категорий «А» и «Б» не тождественны и применяются отдельно для разных целей;

должности патронатной службы (советники, помощники, консультанты) не относятся к государственной службе, а значит не могут быть засчитаны как стаж госслужбы категорий «А» и «Б».

Также НАГС отдельно акцентировало, что периоды, определенные ч. 2 ст. 46 Закона (в частности обучение, отпуска и т. п.), не являются периодами работы на госслужбе категорий «А» и «Б», поэтому не учитываются при исчислении соответствующего стажа, необходимого для участия в конкурсе на должности судей спецсудов.

2. Перечень органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины

Во исполнение запроса ВККС НАГС привело подробную классификацию государственных органов по типам, определенную Законом № 889:

Первый тип — органы, юрисдикция которых охватывает всю территорию Украины (Аппарат Верховной Рады, Секретариат КМУ, министерства, ЦОВВ, судебные инстанции, другие госорганы, указанные в письме).

Второй тип — органы, юрисдикция которых распространяется на часть территории Украины (области, районы, АР Крым и т. д.).

Третий тип — иные государственные органы, юрисдикция которых также распространяется на всю территорию Украины, но которые имеют иной функциональный характер (аппараты, секретариаты и другие учреждения, определенные законом).

В письме НАГС подробно приведен полный перечень органов третьего типа, в частности аппараты государственных органов, органы со специальными полномочиями, службы, агентства и другие структуры, определенные законодательством.

3. Выводы НАГС

Агентство подытожило, что:

в стаж госслужбы категорий «А» и «Б» засчитываются только периоды работы на соответствующих должностях в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

должности патронатной службы, обучение и другие периоды, определенные ст. 46 Закона, не могут быть засчитаны в такой стаж;

определение государственных органов по типам осуществляется в соответствии со ст. 51 Закона и «Заключительными положениями».

