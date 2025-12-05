НАДС визначило, які періоди роботи не можуть бути зараховані до стажу кандидатів у спецсуди СОАС та СААС

Патронатна служба, навчання та інші неспеціалізовані періоди не враховуються як стаж державної служби для участі в конкурсах.

Для проведення конкурсів до Спеціалізованого окружного та Спеціалізованого апеляційного адміністративних судів Вища кваліфікаційна комісія суддів України звернулася до Національного агентства України з питань державної служби по роз’яснення щодо обчислення стажу державної служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 грудня, в кабінеті суддівської кар’єри розпочався період подання та підписання документів для участі у процедурах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному та апеляційному адміністративних судах. Він триватиме до 23 грудня 2025 року (включно). У ВККС назвали ТОП-3 основні причини недопуску кандидатів до участі в конкурсі.

Ключові питання запиту:

чи може зараховуватися кандидатам на посаду судді стаж роботи на посадах патронатної служби (радників, помічників, помічників-консультантів тощо), а також періоди навчання або інші періоди, визначені ч. 2 ст. 46 Закону «Про державну службу», до стажу держслужби категорій «А» і «Б» в органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

які державні органи належать до третього типу органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

НАДС надало детальне роз’яснення з цього питання, зокрема щодо підходів до зарахування стажу, переліку органів за типами та застосування норм Закону № 889 «Про державну службу».

1. Стаж держслужби категорій «А» та «Б»: що зараховується, а що — ні

НАДС підкреслило, що:

попередні періоди роботи, служби чи навчання в установах, що не є державними органами, не зараховуються до стажу державної служби;

поняття «стаж державної служби» і «стаж професійної діяльності у сфері права на посадах держслужби категорій «А» та «Б» не тотожні і застосовуються окремо для різних цілей;

посади патронатної служби (радники, помічники, консультанти) – не належать до державної служби, а отже не можуть бути зараховані як стаж держслужби категорій «А» і «Б».

Також НАДС окремо акцентувало, що періоди, визначені ч. 2 ст. 46 Закону (зокрема навчання, відпустки тощо), не є періодами роботи на держслужбі категорій «А» та «Б», тому не враховуються при обчисленні відповідного стажу, який потрібний для участі у конкурсі на посади суддів спецсудів.

2. Перелік органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

На виконання запиту ВККС НАДС навело докладну класифікацію державних органів за типами, визначену Законом № 889:

Перший тип — органи, юрисдикція яких охоплює всю територію України (Аппарат Верховної Ради, Секретаріат КМУ, міністерства, ЦОВВ, судові інстанції, інші держоргани, перелічені у листі).

Другий тип — органи, юрисдикція яких поширюється на частину території України (області, райони, АР Крим тощо).

Третій тип — інші державні органи, юрисдикція яких також поширюється на всю територію України, але які мають інший функціональний характер (апарати, секретаріати та інші установи, визначені законом).

У листі НАДС детально наведено повний перелік органів третього типу, зокрема апарати державних органів, органи зі спеціальними повноваженнями, служби, агентства та інші структури, визначені законодавством.

3. Висновки НАДС

Агентство підсумувало, що:

до стажу держслужби категорій «А» та «Б» зараховуються лише періоди роботи на відповідних посадах у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

посади патронатної служби, навчання та інші періоди, визначені ст. 46 Закону, не можуть бути зараховані до такого стажу;

визначення державних органів за типами здійснюється відповідно до ст. 51 Закону та «Прикінцевих положень».

