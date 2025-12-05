Конкурс до СОАС та СААС — ТОП-3 основні причини недопуску кандидатів на посаду судді

Через які помилки та невідповідності кандидати найчастіше не допускаються до участі в конкурсі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 грудня, в кабінеті суддівської кар’єри розпочався період подання та підписання документів для участі у процедурах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному та апеляційному адміністративних судах. Він триватиме до 23 грудня 2025 року (включно).

Вища кваліфікаційна комісія суддів назвала найпоширеніші підстави недопуску осіб до участі в конкурсі та доборі на посаду судді.

1. Брак необхідного професійного юридичного стажу

У конкурсі до апеляційного суду 71% відмов в участі було отримано через відсутність необхідного стажу (досвіду) роботи (професійної діяльності).

Перед поданням документів обов’язково переконайтеся, що ваш досвід відповідає відповідним вимогам та пакет документів містить підтвердження такого досвіду.

Особливу увагу необхідно приділити підтвердженню досвіду професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва у публічно-правових спорах в адміністративних судах. Найближчим часом Комісія розмістить окреме роз'яснення.

2. Неповний пакет документів

У конкурсі до Вищого антикорупційного суду та доборі на посаду судді місцевого суду 71% відмов сталося через подання неповного пакету обовязкових документів. Найчастіше особами не подано:

автобіографію;

диплом про вищу освіту;

додатки до диплому про вищу освіту;

сертифікат про вільне володіння державною мовою;

заяву для проведення спеціальної перевірки;

довідку з медичної установи.

Обов'язково перевірте, чи всі документи додані до заяви. Кандидат іноді може надіслати диплом, але забути додатки до нього і навпаки. Будьте уважними.

3. Документи не відповідають вимогам

У 20% випадків підстава недопуску до добору на посаду судді місцевого суду — невідповідність поданих документів встановленим вимогам.

Кандидатам радять звернути увагу на:

вимоги до заповнення автобіографії;

встановлений строк отримання довідки з медичної установи;

встановлений строк отримання витягу про несудимість;

необхідний рівень володіння державною мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом.

«Більшості помилок легко уникнути! Просто завантажте всі документи завчасно, перевірте їх актуальність та достатність. На сайті ВККСУ є детальні роз’яснення та відеоінструкції, які допоможуть правильно підготувати документи. Якщо ви відповідаєте вимогам і уважно підготували і подали документи — у вас є всі шанси взяти участь у конкурсі!» — наголосили в ВККС.

