Конкурс в СОАС и СААС — ТОП-3 основные причины недопуска кандидатов на должность судьи

15:20, 5 декабря 2025
Через какие ошибки и несоответствия кандидаты чаще всего не допускаются к участию в конкурсе.
Конкурс в СОАС и СААС — ТОП-3 основные причины недопуска кандидатов на должность судьи
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 декабря, в кабинете судейской карьеры начался период подачи и подписания документов для участия в процедурах конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном и апелляционном административных судах. Он продлится до 23 декабря 2025 года (включительно).

Высшая квалификационная комиссия судей назвала наиболее распространенные основания недопуска лиц к участию в конкурсе и отборе на должность судьи.

1. Недостаток необходимого профессионального юридического стажа

В конкурсе в апелляционный суд 71% отказов в участии было получено из-за отсутствия необходимого стажа (опыта) работы (профессиональной деятельности).

Перед подачей документов обязательно убедитесь, что ваш опыт соответствует соответствующим требованиям и пакет документов содержит подтверждение такого опыта.

Особое внимание необходимо уделить подтверждению опыта профессиональной деятельности адвоката, в том числе относительно осуществления представительства в публично-правовых спорах в административных судах. В ближайшее время Комиссия разместит отдельное разъяснение.

2. Неполный пакет документов

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд и отборе на должность судьи местного суда 71% отказов произошло из-за подачи неполного пакета обязательных документов. Чаще всего лицами не поданы:

  • автобиография;
  • диплом о высшем образовании;
  • приложения к диплому о высшем образовании;
  • сертификат о свободном владении государственным языком;
  • заявление для проведения специальной проверки;
  • справка из медицинского учреждения.

Обязательно проверьте, все ли документы добавлены к заявлению. Кандидат иногда может отправить диплом, но забыть приложения к нему и наоборот. Будьте внимательны.

3. Документы не соответствуют требованиям

В 20% случаев основание недопуска к отбору на должность судьи местного суда — несоответствие поданных документов установленным требованиям.

Кандидатам советуют обратить внимание на:

  • требования к заполнению автобиографии;
  • установленный срок получения справки из медицинского учреждения;
  • установленный срок получения выписки о несудимости;
  • необходимый уровень владения государственным языком, который подтверждается соответствующим сертификатом.

«Большинства ошибок легко избежать! Просто загрузите все документы заранее, проверьте их актуальность и достаточность. На сайте ВККСУ есть детальные разъяснения и видеоинструкции, которые помогут правильно подготовить документы. Если вы соответствуете требованиям и внимательно подготовили, и подали документы — у вас есть все шансы принять участие в конкурсе!» — подчеркнули в ВККС.

