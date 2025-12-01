Конкурс в СОАС и СААС — открыта возможность подачи и подписания документов

  1. Суд инфо

17:04, 1 декабря 2025
Начался период подачи и подписания документов для участия в конкурсах в СОАС и СААС.
В понедельник, 1 декабря, в кабинете судейской карьеры начался период подачи и подписания документов для участия в процедурах конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном и апелляционном административных судах. Он продлится до 23 декабря 2025 года (включительно). Об этом сообщила ВККС.

«С целью проверки корректности работы ключа КЭП призываем заблаговременно осуществить вход в кабинет судейской карьеры.

После авторизации в кабинете и выбора соответствующей карточки кандидата в левой части страницы будут отображены разделы с типами документов, которые подаются в рамках нужной процедуры. Функция загрузки документов в кабинете активна и доступна для использования», — заявили в Комиссии.

ВККС обращает внимание, что сканированные копии документов должны быть качественными, доступными для чтения, полно и чётко отображать информацию независимо от содержания. Формат файлов для загрузки (кроме фотокарточки) — PDF.

В случае успешного добавления документа на этой странице будет отображаться информация о нём, а статус документа будет определяться как «Добавлен». Дата и подпись на документах будут формироваться автоматически при их подписании (функция «Подать документы» на карточке соответствующей процедуры судейской карьеры).

«Перед подачей и подписанием документов убедитесь, что не забыли добавить все документы в соответствующую карточку процедуры. В случае активации функций „Подать документы“ и „Подписать документы“ в кабинете судейской карьеры внести изменения в поданный пакет документов будет невозможно», — добавили в ВККС.

Разъяснение по ключевым моментам относительно загрузки или генерации документов в соответствующих разделах карточки процедуры доступно по ссылке.

