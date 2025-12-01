  1. Суд інфо

Конкурс до СОАС та СААС — відкрито можливість подання та підписання документів

17:04, 1 грудня 2025
Розпочався період подання та підписання документів для участі в конкурсах до СОАС та СААС.
У понеділок, 1 грудня, в кабінеті суддівської кар’єри розпочався період подання та підписання документів для участі у процедурах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному та апеляційному адміністративних судах. Він триватиме до 23 грудня 2025 року (включно). Про це повідомила ВККС.

«З метою перевірки коректності роботи ключа КЕП закликаємо завчасно здійснити вхід до кабінету суддівської кар’єри.

Після авторизації в кабінеті та обрання відповідної картки кандидата в лівій частині сторінки будуть відображені розділи з типами документів, що подаються в межах потрібної процедури. Функція завантаження документів в кабінеті активна і доступна для використання», - заявили у Комісії.

ВККС звертає увагу, що скановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію незалежно від змісту. Формат файлів для завантаження (окрім фотокартки) – PDF.

У разі успішного додавання документа на цій сторінці відображатиметься інформація про нього, а стан документа визначатиметься як «Додано». Дата та підпис на документах формуватимуться автоматично при їх підписанні (функція «Подати документи» на картці відповідної процедури суддівської кар’єри).

«Перед поданням та підписанням документів переконайтеся, що не забули додати всі документи до відповідної картки процедури. У разі активації функцій «Подати документи» та «Підписати документи» у кабінеті суддівської кар’єри внести зміни до поданого пакету документів буде неможливо», - додали у ВККС.

Роз’яснення по ключовим моментам щодо завантаження або генерації документів у відповідних розділах картки процедури доступне за посиланням.

