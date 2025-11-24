ВККС открыла возможность формирования документов для участия в конкурсах в СОАС и СААС

Подача и подписание документов для участия в конкурсах в СОАС и СААС будет продолжаться до 23 декабря.

С 24 ноября 2025 года в кабинете судебной карьеры можно загружать документы для участия в процедурах конкурсов на замещение 27 вакантных должностей, из которых 17 будут работать в Специализированном окружном административном суде, а еще 10 — в Специализированном апелляционном административном суде. Об этом сообщила ВККС.

Подача и подписание документов для участия в этих конкурсах будет проходить с 01 по 23 декабря 2025 года (включительно).

В карточке соответствующей процедуры необходимо активировать функцию «Сформировать документы», что позволит добавить новые документы.

Лица, которые ранее загружали документы в кабинете судебной карьеры для участия в других процедурах, могут активировать функцию «Сформировать документы на основе поданных». Эта функция позволит воспроизвести данные и документы, поданные в рамках другой процедуры.

Если выбрана одна из функций («Сформировать документы» или «Сформировать документы на основе поданных»), изменить это решение уже нельзя.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ

заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання:

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України:

анкету кандидата на посаду судді:

мотиваційний лист кандидата на посаду судді:

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді:

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді:

копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копію документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документа, що підтверджує її визнання в Україні:

копії документа про науковий ступінь, вчене звання, навчання в аспірантурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання (за наявності):

копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права:

документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, передбачених підпунктами 1–5 пункту 85 розділу ХІІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – для кандидатів до СОАС, підпунктами 1–5 пункту 86 розділу XІІ цього закону – для кандидатів до СААС:

документи встановленої форми з медичних установ про проходження психіатричних та наркологічних оглядів.

Такий документ має бути отримано після 30 жовтня 2025 року.

письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата на посаду судді:

згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

копію військово-облікового документа (за наявності):

копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

копію документа, що підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови:

витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Такий документ має бути отримано після 30 жовтня 2025 року.

рекомендації, що характеризують кандидата на посаду судді та свідчать про його відповідність вимогам статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

автобіографію на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності).

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади».

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

довідку про результати перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», видану органом, у якому проводилася така перевірка (за наявності). Необхідно додати до розділу «Інші документи»:

документи, що підтверджують відповідність особи вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Необхідно додати до розділу «Інші документи»

Если добавление одного и того же документа предусмотрено разными категориями карточки процедуры, загружается один экземпляр документа.

«В случае возникновения проблем с авторизацией или работой кабинета судебной карьеры предлагаем обращаться:

устно — по телефону: 044-233-63-76, с понедельника по четверг — с 08:00 до 17:00 и в пятницу — с 08:00 до 15:45. Перерыв — ежедневно с 12:00 до 12:45;

письменно — на электронный адрес: ([email protected]). В письменном обращении необходимо указать, в частности, контактный номер телефона и приложить скриншот ошибки (при наличии)», — добавили в ВККС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

В проекте бюджета на 2026 год №14000 на СОАС предусмотрено 34,3 млн грн, а на СААС – почти 20 млн грн.

Добавим, Высший совет правосудия 30 сентября 2025 года определил штат новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда на 2026 год.

В соответствии с решением Совета правосудия штат СОАС и СААС определен следующим образом:

Специализированный окружной административный суд – 17 должностей судей

Специализированный апелляционный административный суд – 10 должностей судей.

