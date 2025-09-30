В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Высший совет правосудия 30 сентября 2025 года определил штат новых Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда на 2026 год.

В соответствии с решением Совета правосудия штат СОАС и СААС определен следующим образом:

Специализированный окружной административный суд – 17 должностей судей

Специализированный апелляционный административный суд – 10 должностей судей.

Высшая квалификационная комиссия судей теперь должна объявить и провести конкурс на указанное количество должностей судей специализированных административных судов.

Напомним, что 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон 4602-IX (законопроект № 13302) о создании в Украине двух новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС). Инициатором соответствующего закона выступил Президент.

Автор Вячеслав Хрипун

