У нових спеціалізованих адміністративних судах будуть здійснювати правосуддя 27 суддів

Вища рада правосуддя 30 вересня затвердила штат СОАС та СААС, а Президент підписав закон про створення судів.

Вища рада правосуддя 30 вересня 2025 року визначила штат нових Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду на 2026 рік.

Відповідно до рішення Ради правосуддя штат СОАС та СААС визначено наступним чином:

Спеціалізований окружний адміністративний суд – 17 посад суддів

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд – 10 посад суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відтепер має оголосити та провести конкурс на визначену кількість посад суддів спеціалізованих адміністративних судів.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон 4602-IX (законопроект № 13302) про створення в Україні двох нових судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС). Ініціатором відповідного закону виступив Президент.

