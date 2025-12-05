Военные ТЦК не должны заниматься мобилизацией: Решетилова требует срочной реформы

Ольга Решетилова подчеркивает, что возложение мобилизации на военных вызвало серьезные проблемы, и эту систему необходимо срочно менять.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что государство должно немедленно реформировать систему мобилизации, поскольку возложение этих функций на военнослужащих ТЦК является ошибочным и опасным.

Комментируя убийство военнослужащего Юрия Бондаренко во Львове, она подчеркнула, что государство переложило «самую неблагодарную и критически важную обязанность на военных, а теперь не может их защитить».

Напомним, что вечером 3 декабря во Львове 30-летний местный житель нанес ножевое ранение во время проверки документов военнослужащему Галицко-Франковского РТЦК и СП. Военнослужащий скончался в больнице. Франковский районный суд Львова отправил под стражу 30-летнего Григория Кедрука, которого подозревают в убийстве Юрия Бондаренко.

Решетилова отметила, что военные должны формировать мобилизационный план, вести учет и распределять личный состав.

Функции же оповещения, доставки, задержания, привлечения к ответственности и информационной политики должны выполнять органы исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранительные структуры.

По ее словам, когда эти институции самоустранились, последствия стали очевидными и прогнозируемыми — и сейчас они уже проявились.

Она подчеркнула: изменения должны происходить одновременно со стороны государства и общества — через активное противодействие невежеству, безответственности и дезинформации.

Омбудсмен выразила стыд и обеспокоенность тем, что в госбюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение выплат военнослужащим.

Она отметила, что правительство планирует включить повышение в новые контракты, на которые должно постепенно перейти войско, но коммуникация этого решения была провалена.

Решетилова подчеркнула контраст между тяжелыми условиями военных — оплатой жилья, ремонтом техники за собственный счет, обеспечением побратимов — и коррупционными скандалами на сотни миллионов.

По ее словам, «руский мир» — это не только оккупанты, но и коррупция и патернализм, с которыми Украина должна бороться внутри страны.

Особое внимание она уделила ситуации на направлениях Покровска, Мирнограда, Волчанска, Северска, Новопавловки и Гуляйполя.

По ее словам, там катастрофически не хватает не только штурмовых подразделений, но и поваров, делопроизводителей, инженеров, связистов, операторов.

«Банально не хватает рук и голов», — подчеркнула омбудсмен.

Она призвала общество не только критиковать власть, но и брать свой «кусок работы» в Силах обороны, напоминая, что 4,5 млн военнообязанных еще не присоединились.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.