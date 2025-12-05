  1. В Україні

Військові ТЦК не повинні займатися мобілізацією: Решетилова вимагає термінової реформи

17:08, 5 грудня 2025
Ольга Решетилова підкреслює, що покладання мобілізації на військових спричинило серйозні проблеми, потрібно терміново змінити цю систему.
Військові ТЦК не повинні займатися мобілізацією: Решетилова вимагає термінової реформи
Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що держава повинна негайно реформувати систему мобілізації, оскільки покладання цих функцій на військовослужбовців ТЦК є помилковим і небезпечним.

Коментуючи вбивство військовослужбовця Юрія Бондаренка у Львові, вона наголосила, що держава переклала «найневдячніший і критично важливий обов’язок на військових, а тепер не може їх захистити».

Нагадаємо, що увечері 3 грудня у Львові 30-річний місцевий житель завдав ножового поранення під час перевірки документів військовослужбовцю Галицько-Франківського РТЦК та СП. Військовослужбовець помер у лікарні. Франківський районний суд Львова відправив під варту 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві Юрія Бондаренка.

Решетилова зазначила, що військові мають формувати мобілізаційний план, вести облік і розподіляти особовий склад.

Функції ж оповіщення, доставки, затримання, притягнення до відповідальності та інформаційної політики повинні виконувати органи виконавчої влади, місцеве самоврядування та правоохоронні структури.

За її словами, коли ці інституції самоусунулися, наслідки стали очевидними та прогнозованими — і зараз вони вже проявилися.

Вона підкреслила: зміни мають бути одночасно з боку держави та суспільства — через активну протидію невігластву, безвідповідальності та дезінформації.

Омбудсмен висловила сором і занепокоєння тим, що в держбюджеті на 2026 рік не передбачено зростання виплат військовим.

Вона зазначила, що уряд планує включити підвищення в нові контракти, на які має поступово перейти військо, але комунікація цього рішення була провалена.

Решетилова підкреслила контраст між важкими умовами військових — оплатою житла, ремонтом техніки власним коштом, забезпеченням побратимів — і корупційними скандалами на сотні мільйонів.

За її словами, «рускій мір» — це не лише окупанти, а й корупція та патерналізм, з якими Україна мусить боротися всередині країни.

Особливу увагу вона приділила ситуації на напрямках Покровська, Мирнограда, Вовчанська, Сіверська, Новопавлівки та Гуляйполя.

За її словами, там катастрофічно бракує не лише штурмових підрозділів, а й кухарів, діловодів, інженерів, зв’язківців, операторів.

«Банально не вистачає рук і голів», — підкреслила омбудсмен.

Вона закликала суспільство не лише критикувати владу, а й брати свій «шматок роботи» у Силах оборони, нагадуючи, що 4,5 млн військовозобов’язаних ще не долучилися.

