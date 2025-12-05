Військові ТЦК не повинні займатися мобілізацією: Решетилова вимагає термінової реформи

Ольга Решетилова підкреслює, що покладання мобілізації на військових спричинило серйозні проблеми, потрібно терміново змінити цю систему.

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що держава повинна негайно реформувати систему мобілізації, оскільки покладання цих функцій на військовослужбовців ТЦК є помилковим і небезпечним.

Коментуючи вбивство військовослужбовця Юрія Бондаренка у Львові, вона наголосила, що держава переклала «найневдячніший і критично важливий обов’язок на військових, а тепер не може їх захистити».

Нагадаємо, що увечері 3 грудня у Львові 30-річний місцевий житель завдав ножового поранення під час перевірки документів військовослужбовцю Галицько-Франківського РТЦК та СП. Військовослужбовець помер у лікарні. Франківський районний суд Львова відправив під варту 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві Юрія Бондаренка.

Решетилова зазначила, що військові мають формувати мобілізаційний план, вести облік і розподіляти особовий склад.

Функції ж оповіщення, доставки, затримання, притягнення до відповідальності та інформаційної політики повинні виконувати органи виконавчої влади, місцеве самоврядування та правоохоронні структури.

За її словами, коли ці інституції самоусунулися, наслідки стали очевидними та прогнозованими — і зараз вони вже проявилися.

Вона підкреслила: зміни мають бути одночасно з боку держави та суспільства — через активну протидію невігластву, безвідповідальності та дезінформації.

Омбудсмен висловила сором і занепокоєння тим, що в держбюджеті на 2026 рік не передбачено зростання виплат військовим.

Вона зазначила, що уряд планує включити підвищення в нові контракти, на які має поступово перейти військо, але комунікація цього рішення була провалена.

Решетилова підкреслила контраст між важкими умовами військових — оплатою житла, ремонтом техніки власним коштом, забезпеченням побратимів — і корупційними скандалами на сотні мільйонів.

За її словами, «рускій мір» — це не лише окупанти, а й корупція та патерналізм, з якими Україна мусить боротися всередині країни.

Особливу увагу вона приділила ситуації на напрямках Покровська, Мирнограда, Вовчанська, Сіверська, Новопавлівки та Гуляйполя.

За її словами, там катастрофічно бракує не лише штурмових підрозділів, а й кухарів, діловодів, інженерів, зв’язківців, операторів.

«Банально не вистачає рук і голів», — підкреслила омбудсмен.

Вона закликала суспільство не лише критикувати владу, а й брати свій «шматок роботи» у Силах оборони, нагадуючи, що 4,5 млн військовозобов’язаних ще не долучилися.

