У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка
Франківський районний суд Львова відправив під варту 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця районного ТЦК та СП Юрія Бондаренка.
Як вказує hromadske, суд ухвалив рішення про тримання Кедрука в львівському слідчому ізоляторі протягом 60 діб без можливості внесення застави.
Нагадаємо, що увечері 3 грудня у Львові 30-річний місцевий житель завдав ножового поранення під час перевірки документів військовослужбовцю Галицько-Франківського РТЦК та СП. Військовослужбовець помер у лікарні.
Позиції сторін
Прокурор наполягав на взятті під варту, зазначаючи, що це необхідно для запобігання можливій втечі підозрюваного.
Натомість адвокатка Кедрука просила обрати м’якший запобіжний захід — домашній арешт. Вона стверджувала, що чоловік має постійне місце проживання у Львові та не становить ризику втечі.
Захист також аргументував, що підозрюваний нібито доглядає за хворою бабусею. Однак прокурори зауважили, що жінка проживає у Сарненському районі Рівненської області, тоді як сам Кедрук — у Львові. Сам підозрюваний заявив у суді, що «не збирається тікати».
Інкриміновані статті
Григорію Кедруку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або з метою залякування, чи з мотивів нетерпимості, якщо воно спричинило смерть потерпілого;
- ч. 3 ст. 350 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням потерпілим службових обов’язків, що спричинило його смерть.
