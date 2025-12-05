У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка

Суд ухвалив рішення про тримання Григорія Кедрука в львівському слідчому ізоляторі протягом 60 діб без можливості внесення застави.

Франківський районний суд Львова відправив під варту 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця районного ТЦК та СП Юрія Бондаренка.

Як вказує hromadske, суд ухвалив рішення про тримання Кедрука в львівському слідчому ізоляторі протягом 60 діб без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що увечері 3 грудня у Львові 30-річний місцевий житель завдав ножового поранення під час перевірки документів військовослужбовцю Галицько-Франківського РТЦК та СП. Військовослужбовець помер у лікарні.

Позиції сторін

Прокурор наполягав на взятті під варту, зазначаючи, що це необхідно для запобігання можливій втечі підозрюваного.

Натомість адвокатка Кедрука просила обрати м’якший запобіжний захід — домашній арешт. Вона стверджувала, що чоловік має постійне місце проживання у Львові та не становить ризику втечі.

Захист також аргументував, що підозрюваний нібито доглядає за хворою бабусею. Однак прокурори зауважили, що жінка проживає у Сарненському районі Рівненської області, тоді як сам Кедрук — у Львові. Сам підозрюваний заявив у суді, що «не збирається тікати».

Інкриміновані статті

Григорію Кедруку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або з метою залякування, чи з мотивів нетерпимості, якщо воно спричинило смерть потерпілого;

ч. 3 ст. 350 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням потерпілим службових обов’язків, що спричинило його смерть.

