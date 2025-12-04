  1. В Україні

У Львові чоловік смертельно поранив ножем військового ТЦК, застосував газовий балончик і втік

15:20, 4 грудня 2025
Поранений, ветеран АТО, помер у лікарні від ушкодження стегнової артерії.
У Львові чоловік смертельно поранив ножем військового ТЦК, застосував газовий балончик і втік
Фото: ОГП
Увечері 3 грудня у Львові 30-річний місцевий житель завдав ножового поранення під час перевірки документів військовослужбовцю Галицько-Франківського РТЦК та СП. Військовослужбовець помер у лікарні. Про це повідомили Оперативне командування «Захід» та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік поводився зухвало, відмовився пред’явити документи й не реагував на вимоги правоохоронців. Після нападу він застосував газовий балончик і втік. Дії групи ТЦК фіксувалися на відеореєстратори.

Поранений — ветеран АТО — отримав критичне ушкодження стегнової артерії. Попри реанімаційні заходи, він помер уранці 4 грудня.

Нападника швидко встановили й затримали за ст. 208 КПК. На місці події вилучили ніж.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та ч. 3 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо військовослужбовця у зв’язку з виконанням службових обов’язків). Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

