Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военного ТЦК, применил газовый баллончик и скрылся

Раненый, ветеран АТО, скончался в больнице от повреждения бедренной артерии.

Фото: ОГП

Вечером 3 декабря во Львове 30-летний местный житель нанес ножевое ранение во время проверки документов военнослужащему Галицко-Франковского РТЦК и СП. Военнослужащий скончался в больнице. Об этом сообщили Оперативное командование «Запад» и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина вел себя вызывающе, отказался предъявить документы и не реагировал на требования правоохранителей. После нападения он применил газовый баллончик и скрылся. Действия группы ТЦК фиксировались на видеорегистраторы.

Раненый — ветеран АТО — получил критическое повреждение бедренной артерии. Несмотря на реанимационные меры, он скончался утром 4 декабря.

Нападавший был быстро установлен и задержан по ст. 208 УПК. На месте происшествия изъят нож.

Производство открыто по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и ч. 3 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении военнослужащего в связи с исполнением служебных обязанностей). Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения — содержание под стражей.

