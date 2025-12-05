Во Львове избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве военного ТЦК Юрия Бондаренко

Суд постановил содержать Григория Кедрука во львовском следственном изоляторе в течение 60 суток без возможности внесения залога.

Франковский районный суд Львова отправил под стражу 30-летнего Григория Кедрука, которого подозревают в убийстве военнослужащего районного ТЦК и СП Юрия Бондаренко.

Как указывает hromadske, суд постановил содержать Кедрука во львовском следственном изоляторе в течение 60 суток без возможности внесения залога.

Напомним, что вечером 3 декабря во Львове 30-летний местный житель нанес ножевое ранение во время проверки документов военнослужащему Галицко-Франковского РТЦК и СП. Военнослужащий скончался в больнице.

Позиции сторон

Прокурор настаивал на заключении под стражу, отмечая, что это необходимо для предотвращения возможного побега подозреваемого.

В то же время адвокат Кедрука просила избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. По ее словам, мужчина имеет постоянное место жительства во Львове и не представляет риска бегства.

Защита также утверждала, что подозреваемый якобы ухаживает за больной бабушкой. Однако прокуроры отметили, что женщина проживает в Сарненском районе Ровненской области, тогда как сам Кедрук — во Львове. Сам подозреваемый заявил в суде, что «не собирается убегать».

Инкриминируемые статьи

Григорию Кедруку объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 121 УКУ — умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, либо с целью запугивания, или по мотивам нетерпимости, если оно повлекло смерть потерпевшего;

ч. 3 ст. 350 УКУ — умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей, повлекшее его смерть.

