У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, фото
17:36, 5 грудня 2025
Напередодні Дня Святого Миколая у Києві відкрили головну ялинку країни.
Напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітили головну ялинку країни. Про це повідомив міський голова Віталія Кличка.
Попри війну, традицію встановлення новорічного дерева в центрі столиці збережено.
Цьогорічна ялинка, як і торік, штучна і має висоту 16 метрів. Тематичне оформлення натхнене фресками Софії Київської — символами часу, сили та тиші.
Дерево прикрасили понад 4,5 тисячами іграшок і підсвітили теплою гірляндою, що створює особливу атмосферу спокійного зимового свята.
