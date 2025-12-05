  1. Суспільство
  2. / В Україні

У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, фото

17:36, 5 грудня 2025
Напередодні Дня Святого Миколая у Києві відкрили головну ялинку країни.
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітили головну ялинку країни. Про це повідомив міський голова Віталія Кличка.

Попри війну, традицію встановлення новорічного дерева в центрі столиці збережено.

Цьогорічна ялинка, як і торік, штучна і має висоту 16 метрів. Тематичне оформлення натхнене фресками Софії Київської — символами часу, сили та тиші.

Дерево прикрасили понад 4,5 тисячами іграшок і підсвітили теплою гірляндою, що створює особливу атмосферу спокійного зимового свята.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Новий рік Різдво свято ялинка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]