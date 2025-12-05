У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, фото

Напередодні Дня Святого Миколая у Києві відкрили головну ялинку країни.

Напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітили головну ялинку країни. Про це повідомив міський голова Віталія Кличка.

Попри війну, традицію встановлення новорічного дерева в центрі столиці збережено.

Цьогорічна ялинка, як і торік, штучна і має висоту 16 метрів. Тематичне оформлення натхнене фресками Софії Київської — символами часу, сили та тиші.

Дерево прикрасили понад 4,5 тисячами іграшок і підсвітили теплою гірляндою, що створює особливу атмосферу спокійного зимового свята.

