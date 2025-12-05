  1. В Україні

Мінфін обговорює запровадження обов’язкової сплати ПДВ для ФОПів на спрощеній системі — Марченко

15:56, 5 грудня 2025
Мінфін ретельно вивчить це питання і вийде з комплексним рішенням.
Міністерство фінансів України розпочало консультації з бізнес-спільнотою щодо можливого запровадження обов’язкової сплати податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді.

За його словами, питання вирівнювання правового поля діяльності суб’єктів бізнесу є досить актуальним.

«Є різні думки щодо запровадження ПДВ для ФОПів, щодо лімітів на ПДВ-сплату та інших аспектів. Ми ретельно вивчимо це питання і вийдемо з комплексним рішенням, яке, сподіваюся, отримає підтримку в залі і не викличе протиріч», — зазначив Марченко.

Нагадаємо, що директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак повідомила, що виконавча рада Фонду прийматиме рішення щодо нової програми для України лише після того, як влада виконає передумови, а також будуть забезпечені гарантії фінансування в межах нових домовленостей.

До списку передумов входить, зокрема, ухвалення держбюджету на 2026 рік, розширення податкової бази, яка охоплюватиме доходи від онлайн-операцій, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів, а також скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ. Крім того, за її словами, українська влада пообіцяла провадити контрзаходи проти неформальної економіки, «зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення лазівок у чинному Трудовому кодексі».

