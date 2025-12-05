Минфин обсуждает введение обязательной уплаты НДС для ФЛП на упрощенной системе — Марченко

Минфин тщательно изучит этот вопрос и выйдет с комплексным решением.

Министерство финансов Украины начало консультации с бизнес-сообществом относительно возможного введения обязательной уплаты налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

По его словам, вопрос выравнивания правового поля деятельности субъектов бизнеса является достаточно актуальным.

«Есть разные мнения относительно введения НДС для ФЛП, относительно лимитов для уплаты НДС и других аспектов. Мы тщательно изучим этот вопрос и выйдем с комплексным решением, которое, надеюсь, получит поддержку в зале и не вызовет противоречий», — отметил Марченко.

Напомним, что директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак сообщила, что исполнительный совет Фонда будет принимать решение относительно новой программы для Украины только после выполнения властями предварительных условий, а также при наличии гарантий финансирования в рамках новых договоренностей.

В список предварительных условий входит, в частности, принятие госбюджета на 2026 год, расширение налоговой базы, охватывающей доходы от онлайн-операций, устранение таможенных лазеек для импорта потребительских товаров, а также отмена льгот по регистрации плательщиков НДС. Кроме того, по ее словам, украинская власть пообещала внедрять контрмеры против неформальной экономики, «в частности путем усиления конкуренции в сфере государственных закупок и устранения лазеек в действующем Трудовом кодексе».

