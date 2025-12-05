  1. Суд инфо

Игоря Дашутина избрали главой КАС Верховного Суда на четырехлетний срок

12:46, 5 декабря 2025
Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда определились с новым председателем — с 8 декабря должность возглавит Игорь Дашутин.
Игоря Дашутина избрали главой КАС Верховного Суда на четырехлетний срок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда избрали нового руководителя. С 8 декабря 2025 года на протяжении четырех лет должность главы КАС ВС будет занимать Игорь Дашутин.

После объявления результатов голосования он поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность командной работы. Дашутин отметил, что одной из ключевых задач на ближайшие четыре года станет максимальное объединение коллектива и обеспечение эффективной работы суда.

Это решение приняли на первом же заседании, где рассматривался вопрос об избрании нового руководителя КАС ВС.

Текстовая трансляция хода событий — в нашем материале.

Судебно-юридическая газета поздравляет Игоря Дашутина с избранием председателем КАС Верховного Суда и желает успехов на новом этапе, конструктивного сотрудничества в коллективе, эффективной реализации замыслов и решений, которые будут способствовать укреплению судебной системы Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КАС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

Рада готовит изменения в законодательство для имплементации Стамбульской конвенции в образовании и подготовке специалистов

Парламент предлагает изменения для подготовки специалистов в сфере противодействия насилию по стандартам Стамбульской конвенции.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]