Игоря Дашутина избрали главой КАС Верховного Суда на четырехлетний срок

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда определились с новым председателем — с 8 декабря должность возглавит Игорь Дашутин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда избрали нового руководителя. С 8 декабря 2025 года на протяжении четырех лет должность главы КАС ВС будет занимать Игорь Дашутин.

После объявления результатов голосования он поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность командной работы. Дашутин отметил, что одной из ключевых задач на ближайшие четыре года станет максимальное объединение коллектива и обеспечение эффективной работы суда.

Это решение приняли на первом же заседании, где рассматривался вопрос об избрании нового руководителя КАС ВС.

Текстовая трансляция хода событий — в нашем материале.

Судебно-юридическая газета поздравляет Игоря Дашутина с избранием председателем КАС Верховного Суда и желает успехов на новом этапе, конструктивного сотрудничества в коллективе, эффективной реализации замыслов и решений, которые будут способствовать укреплению судебной системы Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.