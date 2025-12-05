  1. В Україні

Уряд запускає науково-дослідний центр для модернізації армії — що про нього відомо

19:19, 5 грудня 2025
В Україні створюють Науково-дослідного центру Сил підтримки ЗСУ.
Уряд запускає науково-дослідний центр для модернізації армії — що про нього відомо
Уряд ухвалив рішення про створення Науково-дослідного центру Сил підтримки ЗСУ. Нова установа проводитиме широкий спектр досліджень — пошукових, теоретичних та експериментальних. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, діяльність центру матиме стратегічне значення:

  • допоможе швидше адаптовуватися до динамічних умов війни;
  • сприятиме модернізації армії в мирний час;
  • забезпечить узагальнення та використання досвіду інших країн;
  • прискорить оновлення військових доктрин на стратегічному й оперативному рівнях.

Створення Науково-дослідного центру Сил підтримки ЗСУ, підкреслила прем’єр-міністр, підвищить здатність українського війська до ефективної, сучасної та стійкої оборони.

Додамо, що Кабмін затвердив нові контракти для військових. Солдатам, сержантам і офіцерам пропонують контракти з чіткими строками і з гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби.

Також для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчального процесу.

