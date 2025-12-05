Правительство запускает научно-исследовательский центр для модернизации армии — что о нем известно

В Украине создают Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.

Правительство приняло решение о создании Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ. Новое учреждение будет проводить широкий спектр исследований — поисковых, теоретических и экспериментальных. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, деятельность центра будет иметь стратегическое значение:

поможет быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны;

будет способствовать модернизации армии в мирное время;

обеспечит обобщение и использование опыта других стран;

ускорит обновление военных доктрин на стратегическом и оперативном уровнях.

Создание Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ, подчеркнула премьер-министр, повысит способность украинской армии к эффективной, современной и устойчивой обороне.

Добавим, что Кабмин утвердил новые контракты для военных. Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.

Также для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.

