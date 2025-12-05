Правительство запускает научно-исследовательский центр для модернизации армии — что о нем известно
Правительство приняло решение о создании Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ. Новое учреждение будет проводить широкий спектр исследований — поисковых, теоретических и экспериментальных. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам Свириденко, деятельность центра будет иметь стратегическое значение:
- поможет быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны;
- будет способствовать модернизации армии в мирное время;
- обеспечит обобщение и использование опыта других стран;
- ускорит обновление военных доктрин на стратегическом и оперативном уровнях.
Создание Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ, подчеркнула премьер-министр, повысит способность украинской армии к эффективной, современной и устойчивой обороне.
Добавим, что Кабмин утвердил новые контракты для военных. Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.
Также для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.
