  1. В Украине

Правительство запускает научно-исследовательский центр для модернизации армии — что о нем известно

19:19, 5 декабря 2025
В Украине создают Научно-исследовательский центр Сил поддержки ВСУ.
Правительство приняло решение о создании Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ. Новое учреждение будет проводить широкий спектр исследований — поисковых, теоретических и экспериментальных. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, деятельность центра будет иметь стратегическое значение:

  • поможет быстрее адаптироваться к динамичным условиям войны;
  • будет способствовать модернизации армии в мирное время;
  • обеспечит обобщение и использование опыта других стран;
  • ускорит обновление военных доктрин на стратегическом и оперативном уровнях.

Создание Научно-исследовательского центра Сил поддержки ВСУ, подчеркнула премьер-министр, повысит способность украинской армии к эффективной, современной и устойчивой обороне.

Добавим, что Кабмин утвердил новые контракты для военных. Солдатам, сержантам и офицерам предлагают контракты с четкими сроками и с гарантированной 12-месячной отсрочкой после завершения службы.

Также для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью учебного процесса.

