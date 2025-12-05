  1. Законодавство
  2. / В Україні

Нові правила для органів самоорганізації населення: Комітет дав «зелене світло» законопроєкту 6319

19:50, 5 грудня 2025
Комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт щодо органів самоорганізації населення: що зміниться
Нові правила для органів самоорганізації населення: Комітет дав «зелене світло» законопроєкту 6319
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув і схвалив для подальшого ухвалення у другому читанні законопроєкт №6319. Документ передбачає комплексне оновлення Закону України «Про органи самоорганізації населення» та є одним з індикаторів виконання Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій.

Законопроєкт підготовлений у новій редакції, яку напрацювала робоча група Комітету за участі народних депутатів, представників органів державної влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, науковців, вітчизняних експертів.

Що пропонує оновлений законопроєкт

Положеннями законопроекту, зокрема, пропонується:

  • уточнити правовий статус органів самоорганізації населення та територіальні рівні їх діяльності;
  • привести перелік суб’єктів надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у відповідність із Конституцією України;
  • узгодити територіальну основу діяльності органів самоорганізації населення із адміністративно-територіальною реформою;
  • встановити, що органи самоорганізації населення однакового рівня не можуть діяти на одній території;
  • заборонити створення органів самоорганізації населення на території військових частин, установ виконання покарань, закладів соціального обслуговування та захисту населення тощо;
  • спростити процедуру створення органу самоорганізації населення та обрання його персонального складу;
  • унормовати порядок проведення зборів (конференції) жителів території діяльності органу самоорганізації населення;
  • уточнити коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до персонального складу органу самоорганізації населення;
  • розмежувати строк, на який створюється орган самоорганізації населення, та строк, на який обирається його персональний склад;
  • уточнити перелік повноважень органу самоорганізації населення та встановити договірний порядок наділення його власними повноваженнями виконавчих органів місцевого самоврядування;
  • надати органам самоорганізації населення право об’єднуватись та укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори;
  • посилити вимоги до публічності, відкритості та підзвітності органу самоорганізації населення, удосконалити порядок його діяльності та взаємодії з органами місцевого самоврядування;
  • визначити порядок зміни території діяльності органу самоорганізації населення;
  • запровадити механізм внутрішнього контролю за діяльністю органу самоорганізації населення шляхом створення ревізійної комісії;
  • посилити гарантії діяльності органу самоорганізації населення тощо.

Рішення Комітету

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт 6319 у другому читанні та в цілому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Усиновлення через кордони: як судове рішення в Польщі набуло сили в Україні

Український суд визнав постанову польського суду, закріпивши правовий статус малолітньої дитини.

В Україні врегулюють порядок виплати винагороди викривачам корупції: що пропонує законопроєкт 14274

У Раді пропонують оновити правила виплати винагород викривачам корупції.

У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]