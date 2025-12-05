Нові правила для органів самоорганізації населення: Комітет дав «зелене світло» законопроєкту 6319

Комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт щодо органів самоорганізації населення: що зміниться

Парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув і схвалив для подальшого ухвалення у другому читанні законопроєкт №6319. Документ передбачає комплексне оновлення Закону України «Про органи самоорганізації населення» та є одним з індикаторів виконання Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій.

Законопроєкт підготовлений у новій редакції, яку напрацювала робоча група Комітету за участі народних депутатів, представників органів державної влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, науковців, вітчизняних експертів.

Що пропонує оновлений законопроєкт

Положеннями законопроекту, зокрема, пропонується:

уточнити правовий статус органів самоорганізації населення та територіальні рівні їх діяльності;

привести перелік суб’єктів надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у відповідність із Конституцією України;

узгодити територіальну основу діяльності органів самоорганізації населення із адміністративно-територіальною реформою;

встановити, що органи самоорганізації населення однакового рівня не можуть діяти на одній території;

заборонити створення органів самоорганізації населення на території військових частин, установ виконання покарань, закладів соціального обслуговування та захисту населення тощо;

спростити процедуру створення органу самоорганізації населення та обрання його персонального складу;

унормовати порядок проведення зборів (конференції) жителів території діяльності органу самоорганізації населення;

уточнити коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до персонального складу органу самоорганізації населення;

розмежувати строк, на який створюється орган самоорганізації населення, та строк, на який обирається його персональний склад;

уточнити перелік повноважень органу самоорганізації населення та встановити договірний порядок наділення його власними повноваженнями виконавчих органів місцевого самоврядування;

надати органам самоорганізації населення право об’єднуватись та укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори;

посилити вимоги до публічності, відкритості та підзвітності органу самоорганізації населення, удосконалити порядок його діяльності та взаємодії з органами місцевого самоврядування;

визначити порядок зміни території діяльності органу самоорганізації населення;

запровадити механізм внутрішнього контролю за діяльністю органу самоорганізації населення шляхом створення ревізійної комісії;

посилити гарантії діяльності органу самоорганізації населення тощо.

Рішення Комітету

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт 6319 у другому читанні та в цілому.

