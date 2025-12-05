  1. В Україні

Кабмін змінює правила, щоб тарифи на електрику для споживачів не летіли вгору

18:37, 5 грудня 2025
Уряд змінив механізм закупівлі електроенергії для «Укренерго», що стримуватиме зростання тарифу.
Кабмін змінює правила, щоб тарифи на електрику для споживачів не летіли вгору
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив рішення, спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії — однієї з ключових складових кінцевої вартості електроенергії для всіх споживачів.

Уряд затвердив новий механізм, за яким «Укренерго» зможе купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Відтепер оператор матиме право купувати її не лише на ринках, де ціни швидко та суттєво коливаються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими та часто нижчими цінами.

За словами Свириденко, це рішення матиме позитивний ефект для всіх споживачів, зокрема промислових підприємств. Очікується:

  • повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії,
  • більш передбачувані витрати для бізнесу, особливо для компаній, що працюють на експорт і забезпечують робочі місця.

