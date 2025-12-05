Кабмин меняет правила, чтобы тарифы на электроэнергию для потребителей не летели вверх

Правительство изменило механизм закупки электроэнергии для «Укрэнерго», что будет сдерживать рост тарифа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин принял решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии — одной из ключевых составляющих конечной стоимости электроэнергии для всех потребителей.

Правительство утвердило новый механизм, согласно которому «Укрэнерго» сможет закупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Отныне оператор будет иметь право покупать её не только на рынках, где цены быстро и существенно колеблются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и часто более низким ценам.

По словам Свириденко, это решение будет иметь позитивный эффект для всех потребителей, в том числе промышленных предприятий. Ожидается:

медленный рост тарифа на передачу электроэнергии,

более предсказуемые расходы для бизнеса, особенно для компаний, работающих на экспорт и обеспечивающих рабочие места.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.