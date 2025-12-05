  1. В Украине

Кабмин меняет правила, чтобы тарифы на электроэнергию для потребителей не летели вверх

18:37, 5 декабря 2025
Правительство изменило механизм закупки электроэнергии для «Укрэнерго», что будет сдерживать рост тарифа.
Кабмин меняет правила, чтобы тарифы на электроэнергию для потребителей не летели вверх
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин принял решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии — одной из ключевых составляющих конечной стоимости электроэнергии для всех потребителей.

Правительство утвердило новый механизм, согласно которому «Укрэнерго» сможет закупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Отныне оператор будет иметь право покупать её не только на рынках, где цены быстро и существенно колеблются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и часто более низким ценам.

По словам Свириденко, это решение будет иметь позитивный эффект для всех потребителей, в том числе промышленных предприятий. Ожидается:

  • медленный рост тарифа на передачу электроэнергии,
  • более предсказуемые расходы для бизнеса, особенно для компаний, работающих на экспорт и обеспечивающих рабочие места.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины электроэнергия свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]