В Одессе локальные экстренные отключения света – ДТЭК

В части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения.

Источник фото: Anthony Indraus / Unsplash

В ДТЭК сообщили о локальных экстренных отключениях света в Одессе из-за аварийной ситуации на объекте другой энергокомпании.

«По команде «Укрэнерго» в части Киевского и Хаджибейского районов города Одессы происходят экстренные отключения.

Причина – аварийная ситуация на одном из объектов другой энергокомпании», - говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что смогут вернуть свет, как только получат соответствующее распоряжение от «Укрэнерго».

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