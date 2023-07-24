Госаудитслужба проведет аудит АРМА уже в этом году

Государственная аудиторская служба Украины осуществит проверку финансово-хозяйственной деятельности и закупок Национального агентства за 2022 и I-II кварталы 2023 года.

По инициативе Председателя АРМА Елены Думы Государственная аудиторская служба Украины осуществит проверку финансово-хозяйственной деятельности и закупок Национального агентства за 2022 и I-II кварталы 2023 года.

Об этом говорится в письме Госаудитслужбы, направленном АРМА и Минфину в ответ на официальное обращение Агентства.

Так, письмом сообщается, что при формировании Плана проведения мероприятий государственного финансового контроля на IV квартал 2023 года Государственной аудиторской службой будет учтено проведение финансового аудита выполнения бюджетных программ в АРМА. Таким образом, соответствующий аудит в Нацагентстве должен быть проведен уже к концу текущего года, пишут в Агентстве.

Также мы писали, что в АРМА заявили, что готовы к открытию Реестра арестованных активов.

Кроме того, Елена Дума очертила дальнейшие шаги в деятельности Нацагентства.

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