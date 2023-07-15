Глава АРМА Елена Дума очертила текущие проблемы в деятельности Нацагентства

К Государственной аудиторской службе и Кабмину было инициировано обращение для проведения аудита со стороны Счетной палаты.

Источник фото: arma.gov.ua

В Комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политике состоялось заседание на котором выступила Председатель АРМА Елена Дума.

Руководитель органа рассказала о текущих проблемах в деятельности Национального агентства, планах дальнейшей работы, а также представила отчет АРМА за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-служба агентства.

Руководитель органа Глава АРМА отметила, что в течение первых 10 дней пребывания на должности обеспечила бесперебойное функционирование ведомства и дала ряд важных поручений с целью решения наиболее актуальных проблемных вопросов.

В частности, Елена Дума поручила провести кадровый аудит Агентства и инвентаризацию информации об активах, находящихся в управлении АРМА.

«С целью установления эффективности использования бюджетных средств и обеспечения надлежащего контроля за деятельностью Нацагентства, было инициировано обращение к Государственной аудиторской службе и Кабмину для проведения аудита со стороны Счетной палаты, а также обращение в Правительство, Офис Президента и Верховную Раду о создании комиссии внешнего контроля деятельности АРМА и проведение соответствующей внешней оценки», – рассказали в АРМА.

Также руководитель Нацагентства сообщила народным депутатам, что для урегулирования важнейших процедур в сфере управления активами профильному структурному подразделению поручено разработать порядок конкурсного отбора управляющих активами. В то же время с целью обеспечения доступа общественности к Реестру арестованных активов инициировано обращение в Кабмин о рассмотрении возможности открытия публичной части Реестра в соответствии с законодательством.

По словам Елены Думы, сейчас также продолжается доработка проекта правительственного постановления, предусматривающего предоставление АРМА возможности реализовать арестованные активы за рубежом.

Среди других важных приоритетов своей работы руководитель АРМА указала усиление кадрового потенциала Агентства, повышение уровня прозрачности и улучшение взаимодействия с общественностью, совершенствование законодательства, регулирующего деятельность органа, и принятие и реализацию Стратегии возвращения активов.

Члены Комитета высказали пожелание внести изменения, которые позволят реализовать арестованное имущество в системе Прозорро.Продажі, и напомнили, что Комитет уже рекомендовал принять в первом чтении законопроект №8184, направленный на реализацию указанного нововведения.

В то же время, пообещали поддержку законодательных инициатив АРМА, направленных на совершенствование его работы, и выразили надежду на продуктивное сотрудничество с Агентством под руководством постоянного Председателя.

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