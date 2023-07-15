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В Киеве с 17 июля частично ограничат движение транспорта на Окружной дороге

18:39, 15 июля 2023
Работы будут выполняться в направлении от площади Одесской до улицы Территориальной Обороны.
В Киеве с 17 июля частично ограничат движение транспорта на Окружной дороге
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Из-за дорожных работ на Кольцевой дороге с 17 по 31 июля частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в КГГА.

Так, на Окружной дороге (автодорога Т-10-27) завершили первый этап финального асфальтирования. По информации КК «Киевавтодор», верхний слой дорожного покрытия устроили на участке от ул. Территориальной Обороны (бывшая ул. Ватутина) до пл. Одесской. Работы выполнили на 5 дней раньше запланированного срока.

«С 17 июля работы будут выполняться в противоположном направлении – от пл. Одесской до ул. Территориальной Обороны», – отметили в сообщении.

При выполнении работ по асфальтованию движение будет частично ограничено.

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