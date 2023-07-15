Генпрокурор Андрей Костин показал президенту Южной Кореи Юн Сок Елю Бучу, фото

Президент Южной Кореи и его супруга посетили места преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации Бучи.

Источник фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Андрей Костин показал президенту Южной Кореи Юн Сок Елю и его супруге места преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации Бучи в марте 2022 года.

Напомним, Юн Сок Ель прибыл в Украину с неанонсированным визитом.

Андрей Костин поблагодарил президента Юн Сок Еля за его твердую позицию и подчеркнул, что мировое сообщество не имеет права мириться с масштабными нападениями на гражданское население.

«Украина ценит поддержку Южной Кореи на международной арене, в частности в ООН, и поддержку Формулы мира Президента Зеленского», - отметил Генпрокурор.

«Сегодня мы посетили Бучу, чтобы своими глазами увидеть последствия людоедской тактики россии, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений. Среди них – пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие.

Режим рф должен понести ответственность за все содеянное. Самый эффективный способ достичь этого – Специальный трибунал по преступлению агрессии», - сказал Андрей Костин.

Источник фото: facebook.com/pgo.gov.ua

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