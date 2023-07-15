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  1. В Украине

В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль

10:46, 15 июля 2023
Юн посетил Бучу под Киевом, а также Ирпень.
В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль
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Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль совершил необъявленный визит в Украину.

Об этом сообщили в его офисе в субботу, 15 июля, пишет «Yonhap News Agency».

Юн посетил Бучу под Киевом, а также Ирпень.

Он планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот визит стал завершением двухэтапной поездки, во время которой он ранее посетил Литву, а затем Польшу с официальным визитом.

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