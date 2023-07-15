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  1. В мире

Министр здравоохранения Гонконга предложил очень необычный новый способ борьбы с курением

12:14, 15 июля 2023
Министр советует смотреть на людей, которые курят, где это запрещено.
Министр здравоохранения Гонконга предложил очень необычный новый способ борьбы с курением
Источник фото: unsplash.com
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Министр здравоохранения Гонконга Ло Чунг-мау предложил новый способ борьбы с курением. Как пишет BBC, он советует смотреть на людей, которые курят там, где это запрещено.

На совещании по вопросам здравоохранения Ло заявил, что полицейским сложно вовремя поймать курильщиков на месте преступления, поэтому общественность должна играть определенную роль в борьбе с курением.

Он отметил, что нужна «культура в обществе, чтобы люди были готовы соблюдать закон».

«Когда представители общественности видят людей, которые курят в местах для некурящих, даже если правоохранители не могут явиться немедленно, мы можем смотреть на курильщиков», - сказал он.

В Гонконге действующие правила запрещают курить в ресторанах, на рабочих местах, в закрытых общественных местах и некоторых открытых общественных местах.

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