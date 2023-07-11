В Украине запретили рекламу табачных изделий и продажу ароматизированных сигарет

Отныне нельзя курить электронные сигареты в общественных местах.

Со вторника, 11 июля, в Украине вступила в силу очередная поправка к закону №1978, запрещающую рекламу табачных изделий и электронных устройств, а также продажу ароматизированных сигарет. Нарушителей будут наказывать штрафом от 20 до 50 тыс. грн.

Законом с 11 июля:

запрещена реклама табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей в них;

установленные штрафы за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года – 10 200 грн;

установлены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет (51-170 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 170-340 грн);

запрещено производство (кроме производства для экспорта), торговля и импорт для продажи Украины сигарет, содержащих вкусоароматические добавки. Такие сигареты, уже выпущенные в обращение, будут продаваться еще один год.

Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба возобновила контроль запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов

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