В Киевской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар и есть разрушения, фото

Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения.

Фото: МВД

В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков БПЛА противника во время отражения ночной атаки "Шахедов" зафиксированы повреждения построек частного домовладения, и произошел пожар. Об этом сообщает МВД.

Данных о возможных пострадавших в настоящее время не поступали.

"Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. Повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила", - рассказали правоохранители.

На месте происшествия идет работа полиции и экстренных служб.

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