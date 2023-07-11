На Київщині через падіння уламків БПЛА спалахнула пожежа і є руйнування, фото

Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння.

Фото: МВС

В одному з населених пунктів Київської області внаслідок падіння уламків БПЛА противника під час відбиття нічної атаки "Шахедів" зафіксовано пошкодження споруд приватного домоволодіння, і сталася пожежа. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Дані про можливих постраждалих нині не надходили.

"Уламки "Шахедів" були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу", - розповіли правоохоронці.

На місці події йде робота поліції та екстрених служб.

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