Суддя Тандир був п’яний за кермом, коли збив нацгвардійця, — ЗМІ

Як повідомляється, Олексій Тандир вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Фото: Facebook / Макарівський районний суд

Судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі Факти.ICTV.

Там зазначили, що суддя Тандир, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах», - йдеться в повідомленні.

Однак слідство вже провело низку експертиз, а деякі ще перебувають на завершальній стадії

«За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи, – повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо, 26 травня суддя на смерть збив на блокпосту службовця Нацгвардії у Києві та відмовився проходити огляд на алкогольне сп'яніння, у зв'язку з чим зразки взяли примусово, але результатів експертизи поки що немає.

Наступного дня Тандиру обрали запобіжний захід.

Згодом ВРП відсторонила його від здійснення правосуддя.

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