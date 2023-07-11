Судья Тандыр был пьян за рулем, когда сбил нацгвардейца, — СМИ

Как сообщается, Алексей Тандыр принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Фото: Фейсбук/Макаровский районный суд

Судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был пьян за рулем, когда сбил насмерть нацгвардейца. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии Факти.ICTV.

«Там отметили, что судья Тандыр, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях», - говорится в сообщении.

Однако следствие уже провело ряд экспертиз, а некоторые еще находятся на завершающей стадии

«По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения является доказанным. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы, – сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие до сих пор ожидает результатов экспертизы на содержание алкоголя в крови.

Напомним, 26 мая судья насмерть сбил на блокпоста служащего Нацгвардии в Киеве и отказался проходить осмотр на алкогольное опьянение, в связи с чем образцы взяли принудительно, но результатов экспертизы пока нет.

На следующей день Тандыру избрали меру пресечения.

Впоследствии ВРП отстранила его от осуществления правосудия.

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