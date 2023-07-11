В Україні заборонили рекламу тютюнових виробів і продаж ароматизованих сигарет

Відсьогодні не можна палити електронні сигарети у громадських місцях.

Із вівторка, 11 липня, в Україні набрала чинності чергова правка до закону №1978, що забороняє рекламу тютюнових виробів та електронних пристроїв, а також продаж ароматизованих сигарет. Порушників каратимуть штрафом від 20 до 50 тис. грн.

Законом з 11 липня:

заборонена реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

встановлені штрафи за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі повторного протягом року - 10 200 грн;

встановлені штрафи за куріння електронних сигарет громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок (51-170 грн, у разі повторного протягом року порушення - 170-340 грн);

заборонено виробництво (крім виробництва для експорту), торгівля та імпорт для продажу України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки. Такі сигарети, вже випущені в обіг, будуть продаватися ще один рік.

Раніше ми писали, що Держпродспоживслужба відновила контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.