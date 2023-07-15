Міністр охорони здоровʼя Гонконгу запропонував дуже незвичний новий спосіб боротьби з курінням

Міністр радить витріщатися на людей, які курять, де це заборонено.

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Міністр охорони здоровʼя Гонконгу Ло Чунг-мау запропонував новий спосіб боротьби з курінням. Як пише ВВС, він радить витріщатися на людей, які курять там, де це заборонено.

На нараді з питань охорони здоровʼя Ло заявив, що поліцейським складно вчасно зловити курців на місці злочину, тож громадськість має відігравати певну роль у боротьбі з курінням.

Він зазначив, що потрібна «культура в суспільстві, щоб люди були готові дотримуватись закону».

«Коли представники громадськості бачать людей, які курять у місцях для некурців, навіть якщо правоохоронці не можуть з’явитися негайно, ми можемо дивитися на курців», - сказав він.

У Гонконзі чинні правила забороняють курити в ресторанах, на робочих місцях, у закритих громадських місцях і деяких відкритих громадських місцях.

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