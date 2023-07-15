SpaceX знову перенесла запуск ракети з новою партією супутників Starlink

Запуск мають намір здійснити у неділю о 06:50 за київським часом.

Джерело фото: SpaceX

Запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 54 супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink планується здійснити в суботу.

Про це сказано на сайті Space.com.

Спочатку запуск мав відбутися в п'ятницю, 14 липня. Але за 40 секунд до старту його було скасовано і перенесено. Про причини не повідомляють.

«Є 1000 способів запустити ракету, і є лише один спосіб, за допомогою якого вона може піти правильно», — сказав Аттікус Вадера зі SpaceX під час веб-трансляції запуску в п’ятницю вранці.

Запуск мають намір здійснити в суботу о 23:50 за часом Східного узбережжя США (у неділю о 06:50 за київським часом).

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