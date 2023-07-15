У законопроєкті про відновлення декларування закладені зміни, які зумовлюють правову невизначеність та серйозні корупційні ризики – НАЗК

НАЗК надало зауваження та пропозиції до підготовленого Мін’юстом законопроєкту про відновлення декларування.

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Національне агентство з питань запобігання корупції отримало та опрацювало проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», підготовлений Міністерством юстиції України.

Окрім положень, які спрямовані на відновлення обовʼязку декларування та повноважень щодо перевірки декларацій, в законопроєкті закладені зміни, які зумовлюють правову невизначеність та серйозні корупційні ризики, зазначили у НАЗК.

«Документом передбачається можливість декларанта не зазначати у декларації відомості про один об’єкт на території України і відомості про адресу та ідентифікуючі характеристики одного об’єкта за межами країни, які є місцем фактичного його проживання або членів його сімʼї. Це створює можливість для недоброчесних декларантів приховати незаконно набуті об’єкти нерухомості, або ті, що перебувають у їхньому користуванні.

З метою спрощення порядку декларування Законопроектом пропонується виключити обов’язок суб’єкта декларування зазначати у декларації відомості про номери рахунків, на яких станом на останній день звітного періоду відсутні кошти. На думку Національного агентства, такі зміни не сприятимуть забезпеченню прозорості статків посадовців, а даватимуть змогу суб’єкту декларування мати значний рух коштів протягом звітного періоду, а перед останнім днем звітного періоду зняти їх та уникнути декларування відповідного рахунку. Натомість НАЗК пропонує відмовитись від вимоги декларування рахунків і зазначати у декларації лише найменування банку у якому вони відкриті.

Також Національне агентство не може погодитися із запропонованим підходом щодо вибірковості переліку категорій суб’єктів декларування та відомостей про тих, щодо кого все ж таки має бути забезпечений відкритий доступ до Реєстру, більш того – визначення таких категорій фактично в «ручному режимі». Це може створити умови для політичного тиску на певних посадових осіб.

Законопроектом Мін’юсту передбачається необхідність декларувати об’єкти, які перебували у володінні/користуванні декларанта лише за сукупності низки умов, що, на думку НАЗК, породжуватиме корупційні ризики через формальне недекларування майна, яке фактично перебувало у користуванні суб’єкта декларування. Крім того, це призведе до правової невизначеності, неузгодженості запропонованих змін з чинними нормами. В результаті запропоновані зміни не спростять процес декларування, а ускладнять його, зокрема, покладуть на суб’єкта декларування додатковий тягар – визначення ринкової вартості користування майном.

Законопроект також пропонує позбавити НАЗК повноважень надавати роз’яснення з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (за деякими виключеннями), захисту викривачів, що робилося з метою забезпечення правильного розуміння законодавчих приписів, однакового їх застосування та запобігання вчиненню корупційних правопорушень. Така ініціатива Мін’юсту, вочевидь, призведе до різних підходів до розуміння, тлумачення та застосування антикорупційних механізмів.

НАЗК попереджає про ризики, які несе проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», підготовлений Мін’юстом та занепокоєне спробами «відновити» інститут електронного декларування в такому вигляді, що він може втратити свій сенс.

Позиція Національного агентства залишається незмінною та збігається з рекомендаціями Європейської Комісії, офіційно наданими Уряду України та коментарями, наданими МВФ Міністерству юстиції у процесі робочих консультацій. НАЗК наполягає на повноцінному відновленні обов’язкового декларування, з урахуванням всіх безпекових аспектів, не створюючи водночас лазівок для недоброчесних посадовців», - пояснили у НАЗК.

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