SpaceX снова перенесла запуск ракеты с новой партией спутников Starlink

Запуск намерены осуществить в воскресенье в 06:50 по киевскому времени.

Источник фото: SpaceX

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планируется осуществить в субботу.

Об этом говорится на сайте Space.com.

Сначала запуск должен был состояться в пятницу, 14 июля. Но за 40 секунд до старта он был отменен и перенесен. О причинах не сообщают.

«Есть 1000 способов запустить ракету, и есть только один способ, с помощью которого она может пойти правильно», — сказал Аттикус Вадер из SpaceX во время веб-трансляции запуска в пятницу утром.

Запуск намерены осуществить в субботу в 23:50 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:50 по киевскому времени).

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