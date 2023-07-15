До України з неанонсованим візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Юн відвідав Бучу під Києвом, а також Ірпінь.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль здійснив неоголошений візит до України.

Про це повідомили в його офісі в суботу, 15 липня, пише «Yonhap News Agency».

Юн відвідав Бучу під Києвом, а також Ірпінь.

Він планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським.

Цей візит став завершенням двоетапної поїздки, під час якої він раніше відвідав Литву, а потім Польщу з офіційним візитом.

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