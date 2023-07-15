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Кличко прокомментировал заключение комиссии по проверке мостов относительно аварийности мостов Патона и Метро в Киеве

13:48, 15 июля 2023
Выводы комиссии свидетельствуют, что 10% мостовых сооружений в Украине находятся в аварийном состоянии – среди них два больших моста с высокой интенсивностью движения в Киеве.
Кличко прокомментировал заключение комиссии по проверке мостов относительно аварийности мостов Патона и Метро в Киеве
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко ответил на заключение Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений, которая обратила внимание на аварийное состояние моста Патона и моста Метро в Киеве. Об этом пишет КГГА.

Напомним, что мы писали, что выводы комиссии свидетельствуют, что 10% мостовых сооружений в Украине находятся в аварийном состоянии – среди них два больших моста с высокой интенсивностью движения, а именно мост Патона и мост Метро в Киеве.

«Центральные власти продолжают искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы. За неделю Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная решением СНБО, решила собрать информацию о состоянии 28 тысяч мостов по всей Украине! В настоящее время комиссия получила данные о почти 22,5 тысячах искусственных сооружений. В публичной плоскости претензии раздаются только к Киеву. Поскольку цель чиновников – быстро подогнать цифры, не распространяясь об объективной ситуации, кое-что напомню и объясню.

Первое. Мост Патона, который находится в аварийном состоянии. Два года назад, по настоянию Правительства, Мининфраструктуры город передал его для ремонта в проект «Большая стройка». Поскольку важно было, чтобы работы начались как можно скорее. Ибо, как известно, этот объект является памятником архитектуры и там много нюансов (в частности, согласований с Минкультом), которые государство может решить максимально быстро. Город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Что вдруг открыли для себя чиновники, которые хорошо знают, кто сейчас действительно ответственен за обновление моста Патона, – непонятно», – отметил Виталий Кличко.

Он также упомянул мост Метро, который тоже в аварийном состоянии. Его конструкция в советское время была экспериментальной – таких мостов было всего несколько в ссср. И на сегодняшний день остался только в Киеве.

«Перестроить его стоит минимум 500 млн евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми мы до войны разрабатывали проект, и были договоренности о финансировании масштабного проекта. С началом широкомасштабной войны совместные с европейскими партнерами проекты поставлены на паузу. Но город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту. И планируем начать обновление моста Метро в следующем году. Напомню, что часть этого мостового перехода – мост через Русанский пролив – обновили в 2020 году. Чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, мы делаем все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенским мостовым переходом. Работы там продолжаются. Несмотря на обыски, блокирование счетов – то есть попытки остановить работы», – подчеркнул Виталий Кличко.

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